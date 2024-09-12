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新加坡將立法提供企業抵稅 幫助降低全球最低稅負衝擊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡將立法提供企業更多可抵稅額，協助企業因應全球最低稅負制增加的成本。圖／美聯社
新加坡將立法提供企業更多可抵稅額，協助企業因應全球最低稅負制增加的成本。圖／美聯社

新加坡國會正考慮提供在新加坡營運的企業優厚的抵稅額，以幫助抵銷全球最低稅負制帶來的衝擊。

彭博資訊報導，根據本周一（9日）已送入國會審議的立法提案，符合條件的在星企業能為特定營運成本申報稅負抵減，涵蓋的營運活動範圍很廣，包括製造、大宗商品交易、創新、永續等。稅務顧問則繼續推動政府再擴大適用產業。

KPMG新加坡公司合夥人Harvey Koenig說，如果立法通過，新加坡的「可退還投資抵減」（RIC）制度，將是全球最優惠。BDO Singapore稅務主管Evelyn Lim表示，適用RIC的行業如果擴大到海事、航空和物流業的話，會更好。

根據新加坡的RIC抵稅設計，經新加坡政府的中小企業部門「經濟發展局」核定後，符合抵稅資格的開支最多可抵稅50%。新加坡財政部表示，抵稅額是為幫助企業管理增加的成本。

新加坡是在6月推動全球最低稅負制立法的同時，宣布這項抵稅計畫。星國的全球最低稅負制遵照經濟合作發展組織（OECD）協議，對總部設在星國的跨國公司採用所得涵蓋原則（IIR）與當地補充稅（DTT） 規則，實行公司稅最低15%制度。

EY經商獎勵顧問合夥人Johanes Candra指出，除了企業所得稅外，企業也能利用RIC抵掉補充稅，與新加坡現有其他可抵稅額不同，有助減輕最低稅負制的負擔。

新加坡 物流 經濟發展

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