日企ispace登月艙最快年底升空 二度嘗試登月

日本新創太空公司ispace的登月艙2023年首度挑戰登陸月球時功敗垂成，執行長袴田武史今天宣布，最快今年12月將第二度發射月球探測器，並嘗試登月。

路透社報導，袴田表示，以月兔的日文發音為名的民間企業探月計畫「Hakuto-R任務2」包含ispace登月艙將搭載在美國太空探索科技公司（SpaceX）的運載火箭獵鷹9號（Falcon 9）上，並從美國佛羅里達州升空，預計航行4至5個月後抵達月球。

袴田今天召開記者會指出，「我很期待我們再度嘗試登月的日子愈來愈近」。ispace登月艙2023年4月首度嘗試登月時，因為著陸時無法減速墜毀，宣告第一次的登月任務「失敗」。

以東京為總部的ispace希望跟上美國直覺機器公司（Intuitive Machines）今年2月締造史上第一艘民間太空飛行器「奧德修斯號」（Odysseus）登月的紀錄。

袴田2010年成立ispace，在美國與盧森堡也設有據點，員工數量約300人。

各國競相探測依然存在許多未知的月球，以尋找能供人類生存的水資源、燃料以及其他資源等。自2023年起，印度、日本和中國的探測器已陸續登陸月球。