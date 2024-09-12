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韓女團NewJeans開嗆老闆 娛樂公司Hybe股價應聲崩跌
南韓女團NewJeans 在YouTube直播要求經紀公司Hybe 在25日前讓製作人閔熙珍恢復原職，這一舉動震驚向來由少數強大經紀公司把持的娛樂事業。
周三晚上，這五人組合在YouTube 無預警開直播宣布她們的訴求，導致Hybe周四股價重挫多達6.2%，創下近一個月來最大單日跌幅。
NewJeans成員指控Hybe歧視，並呼籲採取保護NewJeans的措施。NewJeans是數一數二的高人氣韓團，去年創下1,000億韓元（約7,300萬美元）的收入。
NewJeans發出最後通牒，凸顯一場對抗經紀公司的局勢日益惡化。在此之前，Hybe在8月下令閔熙珍辭去旗下製作公司ADOR執行長，並給她兩個月的時間製作NewJeans專輯。據閔熙珍律師的聲明，Hybe此舉違反原先法院禁止Hybe解除閔熙珍擔任NewJeans製作公司ADOR負責人的命令。
NewJeans成員Minji（金玟池）在影片結尾說：「如果我們的訊息傳達得正確，我們希望房（時爀）董事長和Hybe能做出明智的決定，在25日前將ADOR回復原狀。」
自閔熙珍和Hybe之間的爭執4月中旬浮上檯面以來，Hybe市值已蒸發27%。Hybe開始對閔熙珍的活動進行內部審查，指控她試圖奪取ADOR的控制權。他們將爭議提交法院，法官裁定閔熙珍應繼續擔任ADOR的負責人。
另一位成員Hanni（范玉欣）說：「我們只希望這場法律衝突能夠得到解決，讓我們的工作環境回到原本的正常狀態。」
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