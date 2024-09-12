賣肝工作要有限度 小摩美銀擬為投銀菜鳥設工時上限

道瓊社報導，針對華爾街危險的過勞工作文化，摩根大通與美國銀行計劃更緊密追蹤投資銀行年輕新進人員的工作時間，設定工作時數上限，減輕他們的工作壓力。

知情人士透露，摩根大通（小摩）將大部分資淺銀行人員每周的工時上限設定為80小時，美國銀行（BofA）則是採用一個新的時間管理工具，要初階銀行人員紀錄花在工作上的時間細節。

華爾街日報在看過30多位現任與曾任銀行員工的對話內容後，展開調查採訪。對話內容提到，美銀的新進年輕銀行員工例常地被指示要對自己實際的工作時數造假，以避免超過公司規定的工時上限。小摩和美銀決定做出改變。

數十年來，華爾街新進的年輕銀行人員應該多賣肝工作這個問題的答案，一直有著分歧。每年都有數千年輕人進入投資銀行的基層工作，對他們的吸引力是投銀的名聲，以辛勤工作後可以變成百萬富翁。但這些年輕人入行的幾年內，經常一段接著一段的長時間工作，不僅精神上疲累更危及健康。

最近美銀35歲銀行家Leo Lukenas III之死是個極端案例。他在連續數周，每周工作100小時，忙著一宗20億美元的交易案後猝死，屍體解剖發現他死於冠狀動脈血栓。

小摩設定每周工時上限，是該行創舉，所定的上限時數與紐約州所定的住院醫師相同。不過針對一些特定的交易案，小摩計劃可以例外。

小摩現在針對年輕銀行人員已有設定不工作的保護時間，時間是周五傍晚6時至周六中午，另外保證每三個月可有一個完全休息的周末。小摩與其他大多數的同業都是藉由銀行人員自己填報的工時單來監看他們的工作時數。

銀行人員告訴華爾街日報，每周工時80小時，如果工作六天，大約是從早上8:30工作到晚上10:00，中間短時間吃個飯。如果七天都工作，就是每天11個小時左右。然而碰到時間緊迫的案件，年輕銀行人員每周要工作120小時或以上。

華爾街日報指出，美銀已經有對年輕銀行人員的工時設定上限，但是經常被違反，有時上司還直接教下屬謊報工時。該報的調查報導刊出後，美銀要員工要向上司或人資部門示警，如果他們迫於壓力謊報工時。

據了解，最近美銀引進新的時間管理工具，年輕新進銀行人員下周起每天要紀錄工作時間，而不再是每周，且需要報告正在進行哪個案子、主管是誰等資訊。這些資淺員工還能再接多少工作，有個1到4的自評量表來顯示。

高盛的資淺銀行人員2021年曾經很出名地抗議過他們的工作條件，當時高盛的投銀業務忙到爆。一位接近高盛的人士說，高盛近期內沒有計劃改變現行政策，但會持續監控年輕銀行人員的工作時數。高盛目前沒有正式設定工時上限，「周六保護」時段（不派工作）為周五晚間9時至周日早上9時，特殊案件可例外。