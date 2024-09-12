未來的美股七雄在哪裡？SpaceX、OpenAI和這幾家 股價漲更猛
未上市股票交易平台Forge Global周三公布了它自己的「未來美股七雄」名單，這些是私募市場上資金最雄厚、表現最優秀的七家公司， 分別是SpaceX、OpenAI、ScaleAI、Databricks、Fanatics、Stripe和Rippling。
SpaceX和OpenAI最近經常上媒體頭條，前者是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創立的太空公司，後者是聊天機器人ChatGPT的開發商者，據說正向投資人募資數十億美元，蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）可能也參與注資。
ScaleAI是AI運算基礎設施的專家；Databricks提供整合式資料分析平台；Fanatics是數位體育平台，供應運動用品、球員卡和收藏品，還有運動賽事投注和iGaming；Stripe為金融支付服務提供商；Rippling則是人力資源軟體新創公司。
根據Forge Global，這七家私人公司的總市值大約4,730億美元，在止於8月31日的一年間，股價表現比已上市的同類型公司好上16.9%。它們的股票激漲55.3%，優於同期間美股七雄的38.4%漲幅。
美股七雄是指特斯拉（Tesla）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet，以及臉書母公司Meta Platforms。
市場最近揣測SpaceX、Stripe與Databricks可能選擇IPO。
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