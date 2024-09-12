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日本央行最鷹派委員認為 有必要明年底前至少升息至1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
田村認為，日本的名目中性利率，即政策既不具限制性也不具刺激性的水準，至少在1%左右。美聯社
田村認為，日本的名目中性利率，即政策既不具限制性也不具刺激性的水準，至少在1%左右。美聯社

日本銀行（央行）決策委員田村直樹表示，日銀需要比經濟學家預期更積極調高基準利率，他主張明年底之前應將政策利率提高到至少1%。

田村在日本岡山縣對當地商界領袖演講時說：「我認為，我們需要在2026財政年年下半將短期利率至少調高到1%左右。這是控制物價上漲的風險並實現穩定且可持續的通膨目標所必需的。」

田村發表上述言論後，日圓兌美元一度轉升，但隨後仍回落於142.53日圓。

田村是央行九位委員中最鷹派的成員，繼另一位委員中川順子周三也重申日銀既定政策立場後，他對於必須逐步調高目前0.25%的水準發出明確信號。不過，儘管田村明確表示支持繼續升息，但從他的演講也指明，在下周開會還不需要立即調整政策。

田村說：「我們需要密切觀察經濟如何在不預設立場的情況下來因應利率變動。」

田村認為，日本的名目中性利率，即政策既不具限制性也不具刺激性的水準，至少在1%左右。日銀最新展望所反映的預期是，通膨將在明年10月至2027年3月間達到目標水準。

田村指出，目前市場反映日本央行政策路徑可能過於緩慢，並警告如果央行堅持預期路線 ，最終可能需要快速升息。

考慮到田村過去的記錄，有些經濟學家認為他的言論是日銀策思維的領先指標。2023年8月，田村曾表示日銀可能在今年初實現2%的通膨目標，此話強化日銀即將結束負利率的預期。最後，日銀在3月結束了全球最後的負利率政策，比許多經濟學家預期更早。

日本央行 通膨

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