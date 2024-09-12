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黑石對美國經濟軟著陸審慎樂觀 高盛認為仍有理由一次降息2碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛執行長蘇德巍認為，由於就業市場疲軟，聯準會（Fed）仍有可能選擇比預期更大幅度的降息。路透
高盛執行長蘇德巍認為，由於就業市場疲軟，聯準會（Fed）仍有可能選擇比預期更大幅度的降息。路透

黑石集團財務長Michael Chae表示，他的公司「審慎樂觀」美國經濟走向軟著陸，看好聯準會（Fed）抑制通膨的舉動不至引發經濟衰退。高盛執行長蘇德巍（David Solomon）則認為，由於就業市場疲軟，聯準會（Fed）仍有可能選擇比預期更大幅度的降息。

最新數據顯示，8月不包括食品和能源成本的核心消費者價格指數較上月上揚0.3%，為4個月來最大增幅。但受汽油價格下跌影響，8月份消費者物價年增率連續五個月下降。

Chae周三在巴克萊全球金融服務會議上表示。軟著陸「在歷史上相當罕見，但我們今天的處境看起來非常令人鼓舞」。

據Chae的說法，黑石自己的通膨衡量標準—不計居住服務成本並加入其他指標已降到1.7%。他表示，這將使美國達到通膨「目標」。

華爾街普遍預期Fed將啟動降息。雖然這些預期通常依賴於CPI和就業數據，但黑石也從其橫跨房地產、收購和融資的龐大投資組合中挖掘數據。

Chae表示，黑石彙集的數據表明勞動市場持續走軟。黑石根據6月的一項調查預料未來一年薪資成長將放緩。

而蘇德巍周三接受CNBC採訪時表示，鑒於勞動市場呈現疲軟，Fed仍有理由降息50基點，「我認為可能性略高於30%」。

蘇德巍表示，他認為最可能的情況是降息25個基點，年底前會降兩到三次。不過他在5月曾預測，今年可能不會降息，而軟著陸仍是最有可能的結果。

黑石集團財務長Michael Chae表示，他的公司對美國經濟軟著陸抱持「審慎樂觀態度」，令投資人士氣大振。美聯社
黑石集團財務長Michael Chae表示，他的公司對美國經濟軟著陸抱持「審慎樂觀態度」，令投資人士氣大振。美聯社

Fed 經濟衰退 通膨

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