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OpenAI以高達1,500億美元估值籌資 規模直逼 SpaceX

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI直到目前仍然處於虧損狀態。路透
OpenAI直到目前仍然處於虧損狀態。路透

OpenAI 打算以1,500億美元的估值向投資人籌資65億美元，遠高於今年初以860億美元籌資的水準，規模直逼馬斯克的火箭製造公司 SpaceX。最大股東微軟受此消息激勵，周三股價大漲2.1%。

同時，知情人士向彭博透露，OpenAI也洽談以循環信用融資的形式向銀行貸款50億美元。

彭博先前報導，這輪籌資由Thrive Capital 領銜，最大投資者微軟也參與其中，而蘋果和輝達也在洽談投資事宜。英國金融時報引述知情人士報導，由庫希納（Josh Kushner）創設的創投公司Thrive Capital 預計投資10億美元。

金融時報引述知情人士報導，Open AI 自2022年推出ChatGPT聊天機器人以來迅速擴展，今年初為止年營收達到20億美元。不過，由於開發尖端AI模型的成本劇幅增長，OpenAI仍然處於虧損狀態。此外，Open AI也面臨來自競爭對手日益激烈的競爭。

OpenAI 情人 馬斯克

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