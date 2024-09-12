美債市場放棄對本月降息2碼的押注

美債市場已放棄對美國聯準會（Fed）本月降息50個基點（2碼）的押注，因為最新的通膨和勞動力市場數據進一步支持聯準會可能需要更克制地採取降息行動。利率交換市場，現在充分反映出聯準會下周降息25個基點的預期。

周三（11日）美國CPI數據公布後，花旗經濟學家放棄了對下周聯準會降息50個基點的預期，不過維持今年總共將降息125個基點的預期。 摩根大通則是仍然堅持原來的看法，認為聯儲會本月將降息50基點。

DWS Americas固定收益主管George Catrambone說，債券市場和聯準會都需要看看經濟會如何著陸。

現在最困擾投資人的難題是，明年某個時間點，美國經濟是會像2019和1995年那樣軟著陸，還是走向硬著陸。如果是軟著陸，只需要進行幾次溫和降息即可。

周三對政策敏感的2年期美債殖利率最初一度上漲9.5個基點至3.69%；10年期公債殖利率則是上漲4個基點至3.68%。直到收盤時，短債殖利率仍上漲約5個基點。

Catrambone說，「短債是痛點所在，因為該市場消化了太多降息預期」。

Loomis Sayles投資組合經理Matt Eagan認為，聯準會將開始降息，這個月利率會議降息幅度可能為25基點。他預期降息力度不會很激進，最終利率可能在3.5%附近，而不是市場預期的3%下方。Loomis Sayles分析團隊的看法是，美國通膨壓力將因結構性的問題持續，像是財政赤字、人口老化、地緣政治的安全顧慮等等。

對於交易員來說，未來幾個月市場的尾部風險是經濟和勞動力市場的表現。在聯準會11月的利率會議之前，還有兩份月度就業報告會公布。

目前利率互換市場的價格反映的是，明年1月29日之前，聯準會將累計降息140基點左右，這相當於未來聯準會四次利率會議，至少有兩次會是降息50個基點。

彭博資訊策略師說，如果聯準會下周會議後公在的利率點狀圖未能符合市場預期，美債殖利率應該會上升。要等到市場重新燃起對50個基點降息的預期時，升勢才會停止。

周三紐約時間下午1時標售的390億美元10年期美債獲得踴躍認購，說明了當前的殖利率水準對市場構成吸引力。

CreditSights美國投資級和宏觀策略主管Zachary Griffiths表示，「我們從來沒有加入降息50基點的陣營，消費者物價指數（CPI）出人意料的小幅升高，似乎足以讓決策者考慮暫時不要大幅降息」。

Santander Capital Markets首席美國經濟學家Stephen Stanley說：「聯準會很幸運，CPI數據解救了他們。我猜，聯邦基金利率期貨將大幅回落。」摩根資產管理首席全球策略師David Kelly認為，最新的通膨報告並不支持聯準會採取激進行動，下周降息幅度會是25個基點。