油價大漲逾2% 布蘭特重返70美元 憂颶風衝擊產油區

國際油價周三（11日）大漲逾2%，創兩周來最大漲幅，布蘭特油價重返每桶70美元之上，因為颶風弗朗辛橫掃墨西哥灣的主要產油區，促使交易員回補空頭倉位；金價周三下跌，因美國核心消費者物價（CPI）意外回升，促使投資人縮減對聯準會下周超大規模降息的預期，美元走強，公債殖利率上揚。

油價大漲2%

布蘭特原油11月期貨周三上漲1.42美元，漲幅為2.05%，收每桶70.61美元；西德州原油10月期貨收每桶67.31美元，上漲1.56美元，漲幅2.37%。

油價擺脫了美國能源資訊局（EIA）周三上午報告的原油庫存增加的影響。EIA指出，在截至9月6日的一周，原油庫存增加了83.3萬桶，達到4.191億桶，而路透調查顯示分析師的預期為增加98.7萬桶。

俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存上周減少了170萬桶。

Kpler公司的首席石油分析師Matt Smith說：「原油庫存的小幅增加並不令人興奮，但庫欣原油庫存的再次減少搶占了風頭。EIA數據顯示，庫欣的庫存在過去10周中已經下降了九周，降至去年11月初以來的最低水準。」

其他分析師表示，對颶風弗朗辛干擾全球最大產油國美國產量的擔憂也提供了支撐。美國安全與環境執法局稱，截至周三，墨西哥灣 39% 的原油生產已經關閉，因為各公司已將員工撤離弗朗辛的影響範圍。此外，受風暴影響，墨西哥灣 49% 的天然氣生產被關閉。

BOK Financial Securities的交易高級副總裁Dennis Kissler表示，「雖然全球需求已經減弱，但如果颶風Francine導致油井停工多日，那麼美國短期內的供應可能會進一步緊縮」。

金價收跌

現貨黃金周三收盤報每英兩2,511.76美元，下跌0.2%。美黃金期貨持穩於2,542.40美元。

美國8月消費者物價（CPI）僅小幅上漲，但核心CPI月增率0.3%，顯示出通膨的頑固，這可能會使聯準會下周不願降息2碼。

RJO Futures高級市場策略師 Bob Haberkorn表示：「通膨仍然存在。消費者仍能感覺到，內心思考著，如果聯準會若降息50個基點，那就代表他們要放棄了......降息25個基點幾乎是他們目前不得不做的事情。」

CME FedWatch 工具顯示，目前市場認為美國降息1碼的機率為87%，高於數據公布前的71%。

市場現在將關注將於周四公布的美國生產者物價指數和首次申請失業金人數。

其他金屬中，銀價報每英兩28.60美元，上漲0.8%；白金報955.73美元，上漲1.9%；鈀金報1011.09美元，上漲4.8%。