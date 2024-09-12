PwC將在美裁員1,800人 硬撐十多年後還是跟進同業了

彭博資訊與華爾街日報報導，國際四大會計師事務所之一的PwC下月將裁員1,800名美國員工，以便簡化顧問業務、轉向內部技術開發人員並與一線專業人員更緊密合作。

報導指出，PwC的一些派駐在海外辦公室的稅務與確信業務部門員工也將在10月接獲裁員通知。根據知悉該公司行動的消息人士指出，員工在周三（11日）從資深合夥人格里格斯（Paul Griggs）發出的備忘錄得知公司即將裁員的消息，這波裁員將使得PwC的7.5萬名員工中約2.4%人力受到影響。

根據彭博取得的備忘錄副本，格里格斯在寫給員工的備忘錄中表示，「執行我們的策略必須做出艱困的決定，包括那些影響我們人力的決定。我們在位公司的未來布局、創造能進行投資的能力，並且期待並抓住市場機會」。

PwC表示，上一回在美國事業裁員是在2009年。在2017年，該公司提進行整頓，為員工提供新職位，若員工拒絕，只能離職。

PwC營運長格雷迪（Tim Grady）在一份聲明中表示，這波裁員和整頓將讓PwC適應轉向市場需求，並且讓技術員工轉向聚焦必要優先任務。

華爾街日報率先揭露這項消息。報導指出，此舉是在格里格斯5月開始擔任美國事業負責人後展開，他推動的一項組織結構調整在7月生效，讓美國事業從兩大業務回到三大業務。自7月起，稅務部門重新做為美國事業的一項獨立業務。該公司原先在2021年將稅務申報與稽核部門結合為一個部門，另一個部門則是諮詢顧問事業，其中包含稅務諮詢。

根據備忘錄，內部技術員工將被融入公司的核心服務業務，公司著眼讓技術投資朝向「關鍵資產」。像是生成式AI和簡化企業服務功能等新技術會是PwC的優先任務領域。

PwC在2023年營收227億美元，該公司直到近期之前都極力避免縮減美國人力，即便其他PwC關聯企業與四大會計師事務所同業去年都在最大市場裁員數千人。

彭博報導指出，PwC這波美國裁員規模符合同業裁撤人力的規模，像是德勤（Deloitte）裁員1,200人、KPMG在2023年兩次裁員縮減2,700人力、安永（EY）則裁員3,000人。2024年5月，Grant Thornton裁員350人。

PwC在中國大陸和澳洲的關聯企業近月來都已裁員。PwC中國事業面臨恆大審計問題，在澳洲的關聯企業仍身陷一樁稅務醜聞。