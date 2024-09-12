台積電ADR大漲4.8% 追隨費半反彈走勢

台積電ADR周三（11日）大漲4.8%，收在170.23美元，較台北交易溢價高達21.5%。

美國股市三大指數周三全面收高，科技股反攻，抵銷投資人早盤因對通膨數據略高而澆熄降息2碼（0.5個百分點）指望所引發的失望賣壓。輝達（NVIDIA）大漲逾8%，創六周來最大漲幅。

道瓊工業指數上漲124.75點，漲幅0.3%，報40,861.71點；標普500指數上漲58.61點，漲幅1.1%，報5,554.13點；那斯達克綜合指數大漲369.65點，漲幅2.2%，收在17,395.53點。

在輝達帶頭下，費城半導體指數大漲4.9%。Semafor報導，美國政府正在考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯外銷先進晶片。

台灣加權股價指數周三下挫33.08點，收在21,031點，台積電跌0.3%，收在901.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.67 +3.24 142.00 8.22

中華電 CHT 124.89 0.00 123.50 1.13

台積電 TSM 1,094.51 4.80 901.00 +21.48

聯電 UMC 56.26 +4.54 54.00 4.18

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據