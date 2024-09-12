黃仁勳說Blackwell需求旺談到台積電 美傳允Nvidia晶片賣沙國

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三表示，熱門晶片產品的供應有限，不足以滿足需求，甚至讓一些客戶感到惱火，關係陷入緊張。同日，新聞網站Semafor引述知情人士報導稱，美國正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片。利多消息激勵輝達股價勁揚8.15%到116.91美元，今年來累漲136%。

黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上向聽眾說，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客戶比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好」。

黃仁勳表示，客戶對最新一代Blackwell晶片的需求強勁。輝達將硬體生產外包了出去，供應商正在努力趕進度。

資料中心營運商使用輝達的晶片來開發和運行人工智慧（AI）模型。對此類服務的狂熱需求推動輝達的銷售和股價飆升。繼2023年上漲239%之後，該股今年已累計上漲逾一倍。

但該公司依賴的客戶數量並不多，輝達大部分營收來自資料中心營運商微軟和Meta的貢獻。

有人問黃仁勳，客戶在AI方面的巨額投入是否能獲得投資回報。在科技業的AI熱潮中，這一直是一個令人關切的問題。

他回覆，企業除了接受「加速運算」之外別無選擇。黃仁勳稱，輝達的技術可以加快傳統工作負載，以及處理舊技術無法應對的AI任務。

黃仁勳還談到，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片，因為從很多方面看，台積電是這個領域裡最好的企業。他說，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」，選他們做供應商是因為他們很棒。但是地緣政治局勢的緊張導致台灣風險升高，有人擔心大陸可能試圖武攻台灣，這或許將切斷輝達與台積電的聯繫。

黃仁勳表示，輝達的大部分技術都是他自己開發的，必要時當然可以將訂單轉移給其他供應商，只不過這樣的調整可能導致晶片質量下降。

另外，根據Semafor的報導，拜登政府正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，協助沙國訓練並運行最強大的AI模型。先前限制輝達和超微（AMD）等公司的AI晶片出口中東，是擔心落入中國大陸的手中。

商務部發言人向Semafor表示，該機構「不能談論具體的許可或交易」。