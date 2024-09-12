輝達率美科技和半導體股大漲 扭轉早盤CPI數據引發跌勢
美國股市三大指數周三全面收高，科技股反攻，抵銷投資人早盤因對通膨數據略高而澆熄降息2碼（0.5個百分點）指望所引發的失望賣壓。輝達（NVIDIA）大漲逾8%，創六周來最大漲幅。
道瓊工業指數上漲124.75點，漲幅0.3%，報40,861.71點；標普500指數上漲58.61點，漲幅1.1%，報5,554.13點；那斯達克綜合指數大漲369.65點，漲幅2.2%，收在17,395.53點。
在輝達帶頭下，費城半導體指數大漲4.9%，台積電ADR也勁揚4.8%。標普500科技指數開低後收漲3.3%，Semafor報導，美國政府正在考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯外銷先進晶片。
微軟大漲2.1%，彭博報導，OpenAI正在商談以1,500億美元的估值向投資人籌集65億美元。
周三上午公布的消費者物價指數顯示，8月剔除食品和能源成本的核心通膨率意外上升，不過整體通膨年增率放緩至低於預期的2.5%。
這份報告至關重要，因為聯準會（Fed）預料將在下周開始降息，而投資人仍在試圖確定Fed會以多快的速度放鬆政策。這份報告發布後，投資人削減對Fed將大幅降息啟動寬鬆政策的押注。
根據CME FedWatch工具，交易商將Fed降息25個基點的機率從周二的66%升至85%，降息50個基點的機率從一天前的34%降至15%。
美國公債殖利率上升，美國10年期公債殖利率周三收在3.653%。經常隨Fed短期利率預期波動的2年期公債殖利率走高，收在3.643%。
「高於預期的核心通膨數據將使鮑爾9月更難降息50基點，」Evercore策略師Krishna Guha表示，「我們仍然認為首次降息50基點是正確之舉，但如今這種機率下降，這給市場和軟著陸帶來更高風險」。Guha認為，如果Fed下周沒有降息50基點，那麼可能會在11月降息50基點。
「展望未來，風險顯然偏向經濟成長放緩和勞動市場惡化，因此儘管今年只剩下三次聯準會會議，但市場仍消化了四次降息25基點，」Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，「如果經濟繼續放緩而不是突然陷入衰退，那麼聯準會將能夠以每次會議降息25基點的速度克制地行動」
投資人也對賀錦麗和川普首次辯論有所反應，反映的是賀錦麗獲勝機率更高。太陽能類股上漲，而加密貨幣相關的股票和比特幣下跌，川普支持的社交媒體股Trump Media & Technology大跌超過10%。
First Solar 大漲15.2%，Sunrun 大漲11.3%，SolarEdge Technologies 上漲8.5%。
Regan Capitals投資長Skyler Weinand表示，「雖然近來由於企業財報和經濟數據起伏不定，股市略有回落，但我們預測在Fed首次降息和大選之後，隨著不確定性消退，投資人開始消化對2025年的獲利預測，股市會更加平穩」。
美國大型銀行自早盤大跌後反彈。高盛上漲0.9%，摩根大通漲0.8%。周二，銀行股受挫，反映銀行業交易收入下滑、投銀業務復甦比預期慢，以及降息迫在眉睫預測將對利息收入帶來打擊。
遊戲零售商GameStop公布銷售額大幅下滑後，股價大跌12%。
在中國電池巨頭寧德時代表示計劃對宜春的碳酸鋰生產進行調整後，鋰礦股跳漲。Albemarle ALB.N股價大漲13.6%。
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