美政府傳將開綠燈 允許輝達向沙烏地出售先進晶片

新聞網站Semafor今天引述知情人士報導，美國政府正考慮允許人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，將有助沙烏地訓練並運行最強大的AI模型。

路透社報導，根據Semafor，在沙烏地阿拉伯全球人工智慧峰會（Global AI Summit，或稱Gain Summit）上，向沙烏地出售輝達先進晶片是主要的非官方議題。

這場峰會的參與者包括部分為沙烏地數據暨人工智慧管理局（Saudi Data and AI Authority）工作的人士，他們告訴Semafor，沙烏地正努力符合美國的安全要求，以加快晶片採購。

拜登政府去年針對AI晶片出口實施規模廣泛的新措施，限制輝達等公司所產的AI晶片出口中東，以防這些晶片落入中國手中。