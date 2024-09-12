開發中國家加關稅 逼陸企當地設廠

歐美先進經濟體揚言對中國大陸進口貨加徵關稅已觸怒北京，現在連開發中經濟體也悄悄跟進，紛紛準備以關稅對抗來勢洶洶的大陸出口熱潮，用意在迫使陸企在境內設廠。

金融時報報導，加拿大八月揚言對大陸進口電動車和鋼品課徵關稅，引起北京強烈反彈。如今，許多開發中國家也默默仿效，例如巴西和土耳其今年就揮舞關稅大旗，以確保大陸電動車大廠比亞迪繼續推行就地設廠計畫，希望他們的製造基地能在全球電動車市場占有一席之地。

彭博分析師麥凱拉雀說，「人人都設法分一塊餅，爭先恐後從全球電動車市場銷售獲利。方法之一就是告訴廠商，必須在本地設廠，不然就關稅伺候。」

經濟疲軟逼得大陸大舉藉出口提振經濟，導致新興市場國家以關稅作為反制對策。

巴西和智利已提高鋼品關稅，南非七月對太陽能板課徵百分之十關稅，印尼本月對廉價進口紡織品祭出關稅，泰國則提高對低價進口貨徵收增值稅（ＶＡＴ）。這些國家的相關產業都遭遇陸貨競爭。

普林斯頓大學中國產業政策研究員凱爾．陳（Kyle Chan）說：「從中國決策者的觀點來看，最糟情境是面臨來自眾多國家的一波波關稅巨浪來襲。」但大陸若以投資海外工廠作為爭取出口優惠的方式，可能取代日益式微的「一帶一路」倡議。

在新興國家設廠，或許可協助大陸企業免除關稅，卻不太可能協助大陸製品持續迂迴轉進西方市場，例如美國。華府已準備對進口自東南亞的太陽能板提高關稅；大陸製造商之前已在東南亞等國設廠。