美核心CPI回升 聯準會恐只降息1碼

美國八月消費者物價指數（ＣＰＩ）溫和攀升，但剔除食物與能源的核心指數意外回升，顯示居住成本漲勢升溫，使聯準會（Ｆｅｄ）本月大幅降息機率銳減，預料下周可望調降利率一碼（○點二五個百分點），美元指數十一日盤中應聲翻紅小升。

勞工部勞動統計局（ＢＬＳ）十一日公布，美國八月整體ＣＰＩ月增率百分之○點二，符合預期，但核心ＣＰＩ月增率百分之○點三，高於預期，主要受到飯店與機票價格帶動。

八月整體ＣＰＩ年增率趨緩至百分之二點五，符合市場預期，是二○二一年二月來最低，且比七月的百分之二點九顯著降溫，為連續第五個月下滑，主要受汽油價格下跌影響；核心ＣＰＩ年增率百分之三點二，與七月相同，符合預期。

這份通膨報告是聯準會下周公布最新利率決策之前，最後出爐的一套重要經濟數據，儘管不會阻止聯準會啟動降息循環，但核心ＣＰＩ意外比七月的百分之○點二回升，似已澆熄大幅降息的希望。

根據芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）FedWatch網站，報告發布後，聯邦資金期貨市場交易員如今認為，聯準會在十七至十八日會議降息兩碼機率只有百分之十五，比報告公布前的百分之廿九左右腰斬；降息一碼的機率則約百分之七十一。彭博經濟學家預期，聯準會下周將降息一碼，但之後可能加速降息，以支持迅速弱化的勞動市場。

美元指數十一日盤中翻紅升值百分之○點二，報一○一點八二，對利率政策敏感的美國兩年期公債殖利率躍升八個基點至百分之三點六九，美股三大指數漲跌互見。

隨著通膨率已從二○二二年六月攀抵百分之九點一的顛峰回落，聯準會決策官員已表明，今後評估利率決策時，焦點已從通膨轉向近來顯露疲態的勞動市場。七月非農就業報告遠比預期弱，已激起經濟衰退疑慮，八月新增就業十四點二萬人，也不如預期。