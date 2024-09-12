電池、科技產品、關鍵礦物 加國擬再對陸加徵關稅

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭十日表示，對更多來自中國大陸的清潔能源商品課徵關稅的必要諮詢期，將從當天開始。這代表加國近期可能針對陸製電池、科技產品和關鍵礦物進口進一步課徵關稅。

加拿大當局八月決定，陸製電動車關稅從百分之六上調至百分之一○六，從十月一日起生效，如今又宣布就上述擬議措施進行為期卅天的公眾諮詢；大陸製造的部分鋼鋁產品將於十月十五日適用百分之廿五關稅。

方慧蘭說，「正如人們在內閣研討會上看到，總理宣布我們將對來自中國的電動車，以及來自中國的鋼鋁徵收關稅，我宣布，針對從中國進口到加拿大的電池、電池零件、半導體、關鍵礦物、金屬及太陽能產品，進行卅天的公眾諮詢」。

加拿大財政部發出聲明說，「加拿大工人、汽車業及相關的關鍵製造業供應鏈，目前面對中國製造商的不公平競爭」，並稱陸企「得益於中國有意、由國家主導的產能過剩政策，以及缺乏嚴謹的勞工和環境標準」。

聲明指出，「這種不公平競爭，威脅加拿大及世界各地的工人和產業，破壞加拿大長期經濟繁榮」，加拿大啟動附加稅諮詢，從九月十日至十月十日，「以因應中國不公平貿易行為」，並將徵求業界對附加稅的適用及生效時間意見。

加拿大配合美國措施，於八月底宣布對大陸電動車課徵關稅，試圖阻擋大陸國家補助的車輛大量輸入北美，並對大陸鋼鋁徵收附加稅。

大陸隨後指出，將對加拿大油菜籽和化學產品展開反傾銷調查，明顯採取報復。加拿大是全球最大的油菜籽生產國，油菜籽用於製造食用油、動物飼料和生質柴油，大陸一向是加拿大油菜籽最大消費者之一。

北京已就電動車進口關稅在世界貿易組織（ＷＴＯ）申訴加拿大。大陸駐加拿大使館發言人說，加國「擴大其單邊保護主義的措施」，表示「中國強烈反對這樣的措施，將繼續採取堅決措施捍衛自身合法權益」。