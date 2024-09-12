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美核心CPI意外回升 Fed本月降息2碼機率銳減

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國8月消費者物價指數（CPI）溫和攀升，但剔除食物與能源的核心指數意外回升。 路透
美國8月消費者物價指數（CPI）溫和攀升，但剔除食物與能源的核心指數意外回升。 路透

美國8月消費者物價指數（CPI）溫和攀升，但剔除食物與能源的核心指數意外回升，顯示居住成本漲勢升溫，聯準會（Fed）本月降息2碼機率銳減，預料下周可能調降利率1碼，美股三大指數11日盤中跌逾1%，道瓊工業指數跌逾600點。

美CPI變動
美CPI變動
勞工部勞動統計局（BLS）11日公布，美國8月整體CPI月增率0.2%，符合預期，但核心CPI月增率0.3%，高於預期，主要受到飯店與機票價格帶動。

8月整體CPI年增率趨緩至2.5%，符合市場預期，是2021年2月來最低，且比7月的2.9%顯著降溫，為連續第五個月下滑，主要受汽油價格下跌影響；核心CPI年增率3.2%，與7月相同，符合預期。

這份通膨報告是Fed本月18日公布最新利率決策之前，最後出爐的一套重要經濟數據，儘管不會阻止Fed下周啟動降息循環，但核心CPI意外比7月的0.2%回升，似已澆熄大幅降息的希望。

根據芝商所（CME）FedWatch網站，報告發布後，聯邦資金期貨市場交易員如今認為，Fed在17-18日會議降息2碼機率只有15%，比報告公布前的29%左右腰斬；降息1碼的機率則約71%。彭博經濟學家預期，Fed下周將降息1碼，但之後可能加速降息，以支持迅速弱化的勞動市場。

對利率政策敏感的美國2年期公債殖利率11日盤中躍升8個基點至3.69%。


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