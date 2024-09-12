日銀暗示升息規畫不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本銀行（央行）決策委員中川順子11日表示，只要經濟表現符合日銀預測，日銀將繼續調整貨幣政策的寬鬆程度，暗示維持既有升息規畫不變，帶動日圓兌美元11日盤中一度勁升逾1%，但在美國8月核心通膨高於預期後，回落至平盤附近。

中川在秋田市對當地商界領袖的演講中說，「如果日本經濟和通膨前景得以實現，我認為貨幣寬鬆程度會有所調整」，日銀需要關注物價上揚的風險，且實際利率處於非常低的水準。

這番談話強化日銀的訊息，也就是若條件合適，將進一步升息，日銀總裁植田和男等決策官員最近也都表達此立場。

日圓兌美元匯率一度跳升1.2%至140.71，升破141日圓，是1月2日以來的最高價位。

但美國8月核心通膨年升率高於預期，使日圓升幅急速收斂至0.02%，報142.47日圓。

中川也在強調日本經濟基本面沒有重大變化的同時，表示日銀必須回顧7月升息後的「市場發展」，並評估對經濟的影響，雖然工資上漲將帶動消費者支出增加、有助加速通膨上漲，「工資成長可能超出預期，我們需要注意通膨可能超標的風險」，但海外不確定性仍是日本經濟的風險。

多數經濟學家預料，日銀在本月20日的決策會議仍將按兵不動，許多人預測日銀要等到12月或1月才會再升息。

日本經濟 通膨 風險

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