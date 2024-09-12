國際油價11日盤中擺脫10日的頹勢，反彈超過1.5%，主要是美國原油庫存下滑，加上擔憂颶風弗朗辛可能衝擊美國原油生產。但彭博策略師指出，油市的空頭氛圍仍揮之不去。

倫敦布蘭特原油11月期貨11日盤中漲1.6%至每桶70.27美元，美國西德州原油10月期貨揚升1.8%至每桶66.92美元。

美國石油協會10日發布，美國上周原油庫存減少279.3萬桶、汽油庫存減少51.3萬桶，石油經紀商PVM指出，API數據顯示原油庫存大減、汽油減幅超出預期，讓人略感寬慰。

另一方面，熱帶風暴弗朗辛在10日晚間升級為一級颶風，最大風速達每小時120公里，直撲路易斯安那州，當地石油與天然氣公司已暫停生產。美國環境保護局表示，受風暴影響，墨西哥灣約有24%原油生產、及26%天然氣生產下線。

然而，石油輸出國組織二度下修2024年的石油需求成長預測，拖累布蘭特和西德州原油10日雙雙下殺3%以上。布蘭特跌破70美元大關，寫2021年12月以來新低，西德州油價也摔至2023年5月來最低。

彭博策略師指出，油市仍瀰漫著空頭情緒，布蘭特期貨曲線的逆價差的多頭市場結構，幾乎快消失，反映明年原油供給過剩的憂慮日增。