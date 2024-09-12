三星全球裁員 削減成本

路透引述知情人士的話報導，南韓三星電子計劃在全球展開裁員，以削減成本並改善獲利，海外某些部門多達30%的員工將丟飯碗。另據印度媒體報導，三星將在印度裁減200多名主管。

知情人士透露，三星已指示海外的公司裁減約15%的銷售與行銷人員，並最多裁撤30%的行政人員，計畫將在今年底前實施，將影響美洲、歐洲、亞洲、和非洲的工作崗位。目前尚不清楚有多少人將失業，以及哪個國家和部門會受到最大影響。

三星表示，在部分海外據點的例行性人力調整，是要改善效率，未設定特定的裁員目標，也不影響產線員工。根據三星永續報告，截至去年底，全球員工總數為26萬7,800人，逾半在海外據點工作，以製造與研發工作的占比最高，另有約2.5萬人從事銷售與行銷工作。

知情人士說，三星是在約三周前送出全球裁員指示，印度部門已開始提供部分中階員工資遣方案，可能必須離開的總人數可能達1,000人。三星在印度聘有約2.5萬人。

印度經濟時報則報導，三星將在印度裁減200多名主管，占整體主管人數約9–10%，影響遍及手機、消費電子產品、家電及後勤部門，以因應買氣不振拖累業績成長、主力產品智慧手機市占流失等衝擊。

此外，三星清奈廠員工的罷工行動在11日已進入第三天，且終期未定，以爭取更優渥的薪資與工作環境。

生產電視、冰箱及洗衣機的清奈廠，占三星印度年銷售額120億美元的20%-30%。三星仍試圖以50%-80%的產能營運清奈廠。三星東南亞執行長等高層已趕赴該廠，試圖解決勞資爭端。

清奈廠勞工希望三星能承認工會，調漲薪資與改善工時安排。三星印度發言人表示，正積極與勞工溝通。這場罷工也正值印度關鍵的節慶假日來臨之前，屆時各大企業會打折促銷，吸引消費者擴大採購。