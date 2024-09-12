反制出口傾銷 新興國抗中打關稅戰 迫使陸企在當地設廠

歐美先進經濟體揚言對中國大陸進口貨加徵關稅，加拿大正考慮對進口自中國大陸的關鍵礦產、電池及太陽能產品徵收附加稅，已觸怒北京，現在連開發中經濟體也悄悄跟進，紛紛準備以關稅對抗來勢洶洶的中國大陸出口熱潮，用意在迫使陸企在境內設廠。

英國金融時報（FT）報導，上個月，加拿大揚言對中國大陸進口電動車和鋼品課徵關稅，引起北京強烈反彈。渥太華當局10日更進一步，針對進口自中國大陸的關鍵礦產、電池、太陽能產品及半導體徵收附加稅，展開為期30天的公共審議期，預定10月10日結束。

如今，許多開發中國家也默默仿效，例如巴西和土耳其今年就揮舞關稅大旗，以確保中國大陸電動車大廠比亞迪繼續推行就地設廠計畫，希望他們的製造基地能在全球電動車市場占有一席之地。

彭博資訊分析師麥凱拉雀說：「人人都設法分一塊餅，爭先恐後從全球電動車市場銷售獲利。方法之一就是告訴廠商，必須在本地設廠，不然就關稅伺候。」

經濟疲軟逼得中國大陸大舉藉出口提振經濟，導致新興市場國家以關稅作為反制對策。

巴西和智利已提高鋼品關稅，南非7月對太陽能板課徵10%關稅，印尼本月對廉價進口紡織品祭出關稅，泰國則提高對低價進口貨徵收的增值稅（VAT）。這些國家的相關產業都正遭遇中國大陸產品的競爭。

普林斯頓大學中國產業政策研究員凱爾·陳（Kyle Chan，音譯）說：「從中國決策者的觀點來看，最糟情境是面臨來自眾多國家的一波波關稅巨浪來襲。」

但他認為，中國大陸若以投資海外工廠作為爭取出口優惠的方式，可能取代日益式微的「一帶一路」倡議。

在新興國家設廠，或許可協助大陸企業免除關稅，卻不太可能協助中國大陸製品持續迂迴轉進西方市場，例如美國。

華府已準備對進口自東南亞的太陽能板提高關稅。中國大陸製造商之前已在東南亞諸國設廠。

另一方面，韓國前鋒報報導，美國商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez），10日加碼施壓南韓的對中國大陸晶片出口管制措施，應與美國相符，敦促高頻寬記憶體（HBM）晶片等先進晶片，應該只提供給盟邦。

艾斯特維茲警告人工智慧（AI）技術被用於金飾用途的風險，並強調應該阻止中國大陸取得類似輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）等先進晶片。HBM是支持AI應用的關鍵零組件，SK海力士和三星電子共同掌控約九成市場。