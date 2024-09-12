新任CEO大刀整頓 星巴克推百日改革計畫

星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）上任第二天發出公開信，揭示他掌權100天的重點，是讓星巴克「重回根本」，包括整頓菜單品項、出餐程序等，致力改善美國門市的營運。

尼可10日表示，星巴克偏離核心，該公司門市不只是買咖啡之處，也是聚會場所與社區中心，「多數客戶仍每天體驗到這種魔力，但在美國等地，我們並未一直做到此點」，可能覺得像是公式化交易、菜單讓人眼花撩亂、產品不一致，等待時間太久、或出餐太混亂。

尼可指出，咖啡師需要時間，以便提供更好的客戶服務，並準時出餐，在早上尤其如此，星巴克需要加速外賣訂單，並替想逗留的客戶，提供更有吸引力的環境。

他說，他持續花時間與營運、門市設計、行銷、產品開發團隊互動，並與客戶和咖啡師談話，承諾要讓星巴克要重回根本。

為解決這些問題，星巴克將展開技術投資，改善客戶體驗、供應鏈、應用程式（app）、行動點餐平台。

尼可原本是墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長，星巴克董事會、投資人、長期領袖舒茲（Howard Schultz）都對他讚譽有加，認為他具備營運專長，能扭轉星巴克頹勢。