諾和諾德兒童減重藥 跨步

諾和諾德（Novo Nordisk）資助的研究顯示，該公司的舊款減重藥有助於6-12歲孩童瘦身，為在歐美申請許可、成為首款學齡兒童減重藥舖路。

根據實驗，82名6-12歲孩童在注射利拉魯肽（liraglutide）一年多後，身體質量指數（BMI）比使用安慰劑的孩童，減少7.4%。這些結果於11日在歐洲糖尿病學會（EASD）發表，並刊載於新英格蘭醫學期刊。

利拉魯肽是糖尿病暨減重藥，為第一代的GLP-1藥品，能抑制食物並有助控制血糖，但平均所能減去的重量少於較新款的GLP-1減重藥Wegovy。專家說，利拉魯肽使用多年，有完備的安全紀錄，可能因此獲選用於兒童研究。

目前12歲以下的一般過重患者，沒有獲得許可的療程能用。諾和諾德研發主管朗格表示，該公司將向美國食品藥物管理局（FDA）及歐洲藥品局（EMA）尋求許可，以便讓利拉魯肽能用於12歲以下孩童。他說，五分之一的小孩過重，幼年肥胖是成人過重的最主要預測指標之一，對幼童來說，擁有潛在的介入療法相當重要。