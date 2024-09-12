法蘭克福汽配展 台廠打群架提升競爭力
全球最大法蘭克福汽車零配件展近期在德國登場，睽違六年再度展出，備受全球矚目，大陸、台灣分居展出規模的一、二名。
其中，台灣以關鍵技術與車電優勢取勝，而大陸方則在國家補貼下大軍壓境，競爭力強。
據悉，此次法蘭克福的汽車零配件大展，台灣有超過300家廠商展出，挾著產業聚落與台灣IT產業的優勢，被認為是法蘭克福汽配展的重要成員，但大陸廠商參與汽配展的規模卻達到台灣廠商的2.5倍以上。
此次法蘭克福汽配展的大陸廠商勢力龐大，不只是大量汽車零組件廠商參展，包括大陸的電動車廠像是比亞迪、吉利、紅旗等眾多品牌，也都在汽配展展出新車款。
台灣參展廠商指出，此次大陸汽配廠商大量參展，除了官方補助，以國家的資源協助推動、大陸的電動車實力可觀之外，大陸汽配廠商的規模擴大，積極尋求擴展海外市場。
此外，大陸汽配廠商蓄勢待發，且在官方持續給予奧援下，將要全面搶攻歐洲電動車零配件的市場。
不過，台灣廠商的強項則是互相支援，開展首日即有不少廠商彼此互相介紹客戶，由於同屬汽車零配件客戶相近，不止群聚效益可以吸引客戶，甚至有合適的產品也可以互相搭配，增加競爭力。以台灣產業規模，廠商自行參展並形成的聚落型式，成為台灣競爭力的重要來源。
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