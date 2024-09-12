Zara母公司獲利勁揚

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Zara母公司印地紡上半年度與最近一個月的業績逆勢攀揚。 路透
Zara母公司印地紡上半年度與最近一個月的業績逆勢攀揚。 路透

拜產品持續吸引消費者之賜，快時尚品牌Zara母公司印地紡（Inditex）上半年度與最近一個月的業績攀揚，與受天候不佳與買氣低迷影響的同業形成鮮明對比。

歐洲各地在6月初出現異常天候，降低消費者出門購物的意願，但印地紡11日表示，止於7月底的上半年度淨利成長約10%至28億歐元（30.9億美元），按固定匯率計算的銷售年比擴增10%至181億歐元，營業利益增長12%到36億歐元，均優於市場預期。

上半年度最佳的市場在歐洲，特別是在本國市場西班牙，亞洲與美國銷售較為疲軟。而且，印地紡8月1日-9月8日按固定匯率計算的銷售額也年增11%，部分原因是比較基期較低。

印地紡表示，實體商店與電商銷售量都成長，秋冬季新品也持續支撐最近幾周的表現，執行長馬瑟拉斯（Oscar Garcia Maceiras）表示，除了少數高通膨的市場，都未大幅漲價。

巴克萊分析師團隊指出，8月到9月初的表現顯示該集團業績正重返正常，德銀分析師對也說，消費者支出減緩和天氣的影響似乎未衝擊印地紡。印地紡股價11日盤中大漲4%，過去12個月來累計勁漲35%。

相較下，同業Primark母公司Associated British食品公司的時尚零售事業上季銷售下滑，Asos營收也不如預期。H&M預定26日公布財報。

印地紡維持全年財測不變，今年度毛利率目標維持在57.8%，但預期匯率波動會對全年銷售造成3%的負面影響，幅度甚於先前預估的2%。

2021年底上任的馬瑟拉斯，對美國這個第二大市場有宏偉的拓點計畫。直到最近，印地紡在美國大多仰賴電商或小店舖，但規劃今年於當地新開十家Zara門市，以及重新裝修或擴大13家門市。

快時尚 消費者 美國

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