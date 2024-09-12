德國車廠危機 衝擊經濟

寶馬汽車（BMW）因煞車問題正召回150萬輛車，並下修年度業績展望，福斯汽車（VW）則取消了已有30年歷史的德國員工就業保障，顯示德國車廠正深陷危機，衝擊該國最重要產業的未來。

彭博資訊報導，BMW於10日表示，受馬牌（Continental）煞車系統出問題的影響，需召修150萬輛車，成本因而大增，消息拖累BMW當天股價大跌8.7%。福斯汽車也在同日正式終止自1994年起與工會簽訂的就業保障協議，若雙方不能在2025年6月達成協議，自明年7月開始，福斯可因公司營運問題進行裁員。

這些接二連三的壞消息，進一步打擊了德國經濟。自俄羅斯切斷廉價天然氣供應以來，德國經濟一直處於低迷。

福斯上周提出可能關閉德國車廠的計畫，意味著將在該國展開裁員，將是這家成立近90年的公司首次採取如此措施，引發軒然大波。這家堪稱德國工程實力代名詞的公司，如今正式終止就業保障承諾，凸顯出這個歐洲最大經濟體在競爭力方面處於落後。

福斯主要針對的是其表現欠佳的同名品牌，在朝電動車轉型以及消費者支出放緩下，該品牌的利潤率受到擠壓。而且，全歐洲的汽車製造商，也都艱難應對特斯拉、還有以比亞迪為首的中國大陸車廠所帶來的競爭。

福斯揚言在德國裁員、警告可能首次關閉位在該國的工廠，對歐洲疲弱的車市來說，是個殘酷的現實。根據彭博對Just Auto數據的分析，BMW、賓士、Stellantis、雷諾和福斯這五家歐洲最大汽車製造商，去年有近三分之一的主要客車工廠都未能充分利用，生產的車輛不到產能的一半。

若關閉工廠，將加劇各界擔憂歐洲落後競爭對手後，會面臨長期低迷。汽車產業貢獻歐盟逾7%的經濟產值，並帶來超過1,300萬個工作機會。

在歐洲，汽車年銷量仍比新冠疫情爆發前低了300萬輛左右，這使得車廠無法產能全開，數千個工作機會因而岌岌可危。電動車銷售意外趨緩、主要出口市場遭遇更激烈的競爭，意味著汽車製造商必須在歐洲找出節省成本的方式，方能保有競爭力。去年特斯拉Model Y成為歐洲最暢銷的車款後，大陸車廠如今正猛烈搶攻當地車市。