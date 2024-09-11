8月核心CPI略高於預期…美股道瓊早盤重挫逾700點 台積ADR逆勢上揚

美股三大指數11日早盤全面下挫，道瓊工業指數重挫逾700點，原因是上月的核心通膨增速比預期快，可能縮減聯準會（Fed）本月的降息幅度。

道瓊工業指數早盤大跌1.3%、標普500指數跌勢也擴大至0.8%、那斯達克指數與費城半導體指數均由紅翻黑，分別下跌0.51%與0.1%、台積電ADR漲0.4%、輝達漲1.7%。

美國勞工部11日公布，8月消費者物價指數（CPI）月增0.2%，符合預期，然而，扣除食物與能源的核心CPI月增率0.3%，高於預期。根據芝商所FedWatch，在最新通膨數據出爐後，交易員預期Fed在下周政策會議降息1碼的機率為85%，降2碼的機會微乎其微。對利率敏感的2年期公債殖利率，早盤攀升5個基點至3.65%。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）私人財富執行董事普澤吉奧說，儘管核心CPI的增速比預期略快，Fed依然會降息，不過可能只降1碼而非2碼。

然而，Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里仍看好美股長期表現，他說：「從目前的狀況來看，只要我們度過美國總統大選前的波動，美股應能收復歷史新高價位，因為Fed將降息、失業率又接近數十年低點、經濟成長雖放緩但仍持續擴張。」