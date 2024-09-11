聽新聞
0:00 / 0:00
美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚
美國勞工部勞動統計局（BLS）11日公布，美國8月消費者物價指數（CPI）月增0.2%，符合預期，但剔除食物與能源價格的核心CPI月增率0.3%，高於預期。市場初步反應負面，標普500期指下跌約0.5%，美國2年期公債殖利率竄升，降低聯準會（Fed）下周降息2碼（0.5個百分點）的可能性。
此外，8月CPI年增率如預期趨緩至2.5%，是2021年3月來最低。
之前，華爾街日報訪調經濟學家預測，8月整體和核心CPI分別比7月攀升0.2%、整體CPI年增率從7月的2.9%趨緩至2.6%，而核心CPI年增率可能持穩於3.2%，與7月相同。
這份通膨報告是Fed本月18日公布最新利率決策之前，最後一套重要經濟數據。投資人對Fed下周降息1碼或2碼仍意見分歧，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員認為降1碼的機率約70%，降2碼機率約30%上下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言