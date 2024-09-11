美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

美國勞工部勞動統計局（BLS）11日公布，美國8月消費者物價指數（CPI）月增0.2%，符合預期，但剔除食物與能源價格的核心CPI月增率0.3%，高於預期。市場初步反應負面，標普500期指下跌約0.5%，美國2年期公債殖利率竄升，降低聯準會（Fed）下周降息2碼（0.5個百分點）的可能性。

此外，8月CPI年增率如預期趨緩至2.5%，是2021年3月來最低。

之前，華爾街日報訪調經濟學家預測，8月整體和核心CPI分別比7月攀升0.2%、整體CPI年增率從7月的2.9%趨緩至2.6%，而核心CPI年增率可能持穩於3.2%，與7月相同。

這份通膨報告是Fed本月18日公布最新利率決策之前，最後一套重要經濟數據。投資人對Fed下周降息1碼或2碼仍意見分歧，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員認為降1碼的機率約70%，降2碼機率約30%上下。