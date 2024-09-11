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颶風襲美！國際油價反彈逾2％ 但油市空頭氣氛仍揮之不去

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
油價11日反彈超過2%，主要是美國原油庫存下滑，加上擔憂颶風弗朗辛（Francine）可能衝擊美國原油生產。路透
油價11日反彈超過2%，主要是美國原油庫存下滑，加上擔憂颶風弗朗辛（Francine）可能衝擊美國原油生產。路透

國際油價11日盤中擺脫10日的頹勢，反彈超過2%，主要是美國原油庫存下滑，加上擔憂颶風弗朗辛（Francine）可能衝擊美國原油生產。但彭博策略師指出，油市的空頭氛圍仍揮之不去。

倫敦布蘭特原油11月期貨11日盤中大漲2.1%至每桶70.65美元，美國西德州原油10月期貨也揚升2.3%至每桶67.27美元。

路透報導，美國石油協會（API）10日發布的最新每周數據，美國原油庫存減少279.3萬桶、汽油庫存減少51.3萬桶、蒸餾油庫存則增加19.1萬桶。石油經紀商PVM的瓦加說：「API（數據）讓人略感寬慰，顯示原油庫存大減、汽油減幅超出預期、而蒸餾油庫存微升。」

另一方面，熱帶風暴弗朗辛在10日晚間升級為一級颶風，最大風速達每小時120公里，直撲路易斯安那州，當地石油與天然氣公司已暫停生產。美國環境保護局（BSEE）表示，受風暴影響，墨西哥灣約有24%原油生產、及26%天然氣生產下線。

野村證券經濟學家高島由希（音譯）說，「由於周二跌幅深重，市場自動反彈」，同時擔心原油供給受阻，拉抬油價。

然而，石油輸出國組織（OPEC）二度下修2024年的石油需求成長預測，拖累布蘭特和西德州原油10日雙雙下殺3%以上。布蘭特跌破70美元大關，寫2021年12月以來新低，西德州油價也摔至2023年5月來最低。

彭博策略師指出，油市依舊瀰漫著空頭情緒。從布蘭特期貨曲線看來，逆價差（backwardation）的多頭市場結構幾乎快要消失，反映出對明年原油供給過剩的憂慮日增。需求前景黯淡之下，看來可能只有嚴重的供給震撼，油價才能逆轉持續的下行趨勢。

油價 石油 美國 颶風

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