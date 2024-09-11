Fed下周利率決議…市場靜待美公布通膨數據 亞股普遍挫跌

隨著投資人對全球前二大經濟體的擔憂抵銷美國可能降息的樂觀心理，以及日本中央銀行官員暗示當局可能緊縮貨幣政策，推升日圓匯價觸及9個月高點，亞洲股市今天普遍挫跌。

在美國公布最新通膨數據前夕，投資人調整投資部位。美國通膨數據在聯邦準備理事會（Fed）下週利率決議中扮演關鍵角色。

投資人對美國經濟的不確定感，在中國經濟不振下雪上加霜。中國領導人則在面臨巨大的房地產危機、消費活動不振和青年失業率飆升下，試圖快速啟動經濟成長。

經濟沈痾與政府近期對各產業的打壓，重創深圳、上海和香港等股票市場，深滬港股市近年來表現欠佳。

香港、深圳和上海股市今天再度挫跌，亞洲其他股市也收低。東京、雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉等股市收跌。新加坡股市則是微幅收高。