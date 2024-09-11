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歐盟對大陸電動車加稅 西班牙總理在北京稱重新考慮

中央社／ 台北11日電
西班牙總理桑傑士。 路透社
西班牙總理桑傑士。 路透社

歐盟擬對大陸電動汽車課徵反補貼稅，恐引發歐中貿易戰，原本力主加稅的西班牙出現轉圜。大陸官媒報導，西班牙總理桑傑士今天在北京表示，西班牙正在重新考慮立場，「我們不需要另一場貿易戰」。

央視新聞報導，桑傑士（Pedro Sanchez）今天結束為期4天的訪中行程。在記者會上，被問及西班牙是否會重新考慮在歐盟對大陸電動汽車加徵關稅問題上的立場時，他進行了回應。

桑傑士說：「事實上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應該重新審視。就像我之前說的，我們不需要另一場貿易戰」。

他表示，對於西班牙來說，需要做的是成為歐盟與大陸之間的一個建設性的力量，讓雙方找到一個符合歐盟和大陸雙方利益的解決方案，「所以你問我是否在重新考慮，我的答案是：我們正在重新考慮我們的立場」。

歐盟27個成員國將在11月4日前表決，確定是否對大陸電動車加徵至少5年的高額反補貼稅。西班牙若態度轉向，將有關鍵影響。

根據歐盟規定，要阻止加稅，27個成員國中需有15個成員投票反對，同時它們代表的人口數量至少占歐盟總人口的65%；西班牙人口超過4700萬人，是歐盟第4大國，比重11%。

據路透社報導，歐盟7月15日曾就大陸電動車加徵關稅進行諮詢投票。消息人士稱，12個歐盟成員國投票支持加徵關稅，4個投反對票，11個投棄權票。當時，西班牙、法國、義大利表態堅決支持加徵關稅。

綜合參考消息網等大陸媒體，在此之前的6月17日，大陸商務部宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品（豬雜碎等）進行反傾銷立案調查，被視為反制電動車加稅的舉動。而西班牙正是向大陸出口豬肉最多的歐盟國家。

據西班牙艾菲通訊社（Agencia EFE），桑傑士10日在上海出席大陸─西班牙商務論壇時表示，大陸是西班牙的重要經濟夥伴，願透過更多貿易和投資繼續深化兩國關係。

桑傑士說：「我們希望看到面向世界開放的歐盟和大陸，因此我們致力於真誠對話，以扭轉目前在很大程度上因歐盟宣布對大陸電動汽車加徵關稅而造成的緊張局勢」。

桑傑士此次訪中的第一天，除了與大陸國家主席習近平會面，他還出席了西班牙─大陸論壇第九次會議和西班牙─大陸企業顧問委員會會議的開幕式。

桑傑士還與大陸汽車工業協會及大型車企代表舉行會談，顯示他的訪中行程焦點在於電動車加稅的相關貿易課題。

在此之前，大陸奇瑞汽車與動力電池大廠遠景動力已宣布將在西班牙設廠。

大陸機電商會8月16日揚言，對於有意吸引大陸車企前往投資的歐盟國家而言，「支持徵稅或將失去投資」。

歐盟 西班牙 電動車

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