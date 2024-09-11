華為三折機想對槓iPhone 16？分析師點出最大罩門在這裡

中國大陸的華為迎戰蘋果公司的新iPhone，在周二（10日）推出它的三折機Mate XT，不過有分析師說，手機內所搭載的晶片的能耐，仍然是華為和蘋果拚場的一大弱點。

奧本海默投顧新興科技資深分析師馬丁‧楊（譯音）在CNBC的訪談中表示，華為的晶片技術目前還落後最先進的水準大約兩年或三年。

他說，華為與蘋果在系統晶片（SoC）領域的競爭差距幅度正在拉大，「華為至今還無法利用到7奈米以下製程」。

去年華為推出Mate 60智慧手機時，在晶片方面有所突破，使用了中國大陸國產的7奈米先進晶片。能夠達成這樣的研發速度，當時令許多分析師感到驚豔，畢竟美國透過貿易限制處處阻撓中國大陸取得先進半導體技術。

藉由Mate 60的成功，華為得以在中國大陸的智慧手機市場中，自蘋果手中搶回不少市占。中國大陸現在是全球最大的智慧手機市場。

然而，華為本周發表全新的三折機時，並沒有同時宣布在晶片上有何大突破。馬丁‧楊說，反觀蘋果，現在有第二代的3奈米晶片，已展現比去年的手機強10%到15%的性能。他認為，接下來華為手機的行銷重點不會放在晶片之上，晶片的劣勢會被淡化，而去凸顯Mate XT是市場首支三折機。

華為自7日起就開始開放Mate XT的預購，根據華為官網的資料，Mate XT截至10日，已經接到350萬張預購訂單。馬丁‧楊以去年Mate 60也有大量預購訂單，但後來實際銷售並沒有那麼多的前例，認為Mate XT恐怕也不會在全球賣到300萬支。

市場調研公司IDC分析師 Navkendar Singh周二在CNBC另一個訪談中也表示，華為雖是折疊智慧手機市場霸主，但該市場因為消費者考慮價格和功能性，目前仍屬小眾市場。