高盛推出一套股票模型 直球對決ESG概念

高盛集團有一套ESG過濾器，卻建議投資人買進煤炭巨人嘉能可（Glencore ），避開微軟（Microsoft ）和Alphabet之類的科技巨人。

這個過濾器的設計，是根據企業對於回收、廢棄物管理以及材料和產品再利用的重視程度來選擇股票。企業在這些方面做得越好，在所謂循環性（circularity）的指標上得分就越高。根據高盛的說法，這方法已展現久而久之能夠擊敗大盤的潛力 。

高盛可持續發展策略的EMEA（歐洲、中東和非洲）負責人Evan Tylenda 表示，嘉能可是全球最大的煤炭交易商，煤炭又是全球最髒的化石燃料，但卻能入選，是因為嘉能可也是全球數一數二的回收業者。Tylenda 表示，自2021年至今年7月底，高盛的循環性投資組合的領先者表現超過MSCI ACWI指數多達16個百分點。

他在接受彭博訪問時說：「很多公司採取新的措施，這些措施可能尚未得到全球永續投資界肯定。」他建議，投資人應該將高盛的名單列為選擇投資的起點。

循環性或稱循環經濟，是剛開始在投資理論中有所進展的領域。其基本原則是地球上的自然資源供應有限，吸收廢物的能力也有限。業者若不進行回收或再利用所需材料，或不協助客戶這麼做，最終將面臨難以為繼的商業模式，終將成為不佳的投資選擇。

Tylenda 表示，從廢棄物管理的角度來看，嘉能可雖因煤炭事業被挪威主權財富基金在內的投資人列入黑名單，卻搖身一變，成為較佳的ESG投資選擇。

高盛分析師己持續兩年深入研究約7,000家公司的數據，以循環經濟策略來辨識潛力的標的。目前篩出的875家公司中，嘉能可並非唯一意外。其他在高盛名單中表現良好的股票，還包括巴西礦業公司淡水河谷（Vale SA）。

Tylenda 表示，大型科技公司表現不佳，因為在資源效率的處理上有太多疑問。他指出，目前尚不清楚所謂的「七雄」開發的軟體和人工智慧，對資源效率產生主要因麼直接貢獻和結果。

Tylenda 表示，如果人工智慧至終證明在經濟非物質化（dematerializing）有用，大型科技公司或許才會納入循環經濟的選股名單。