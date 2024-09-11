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全球債券殖利率下滑至2年低點 債市開始擔心通膨率降太低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球債券殖利率本周下滑至兩年低點，反映投資人擔心主要經濟體成長減緩。圖為紐約證交所交易員。路透
全球債券殖利率本周下滑至兩年低點，反映投資人擔心主要經濟體成長減緩。圖為紐約證交所交易員。路透

全球債券殖利率本周下滑至兩年低點，反映投資人擔心主要經濟體成長減緩，而且降息預期升高。

根據彭博全球綜合債券總回報指數，一項投資級公債與公司債廣泛指標的平均殖利率下滑至3.3%，是2022年9月來最低。市場對全世界成長展望的信心在本周進一步惡化，此時油價大跌，中國大陸陷入通縮的疑慮加劇。

道明證券駐新加坡亞太利率策略師紐納哈表示：「對中國大陸的擔憂，以及現在擔心美國經濟可能陷入衰退，正促使全球債券殖利率下滑。油價劇跌也增添關於全球經濟景氣正急遽減緩的討論。」

美國聯準會在下周降息幾乎已成定局。根據路透訪調101位經濟分析師的看法，多數人預期聯準會在17、18日決策會議將降息1碼，只有9位預期降息2碼。

彭博資訊另報導，在聯準會打擊通膨近兩年後，債券投資人現在認為新的危機浮現，也就是消費者物價成長放緩的步調太大。

一項對消費者物價指數（CPI）進行預期的指標，也就是「美國10年期公債通膨損益兩平率」在10日下滑至2.02%，是2021年來最低，這代表投資人預期未來十年平均通膨率低於聯準會的2%目標，原因是歷史上CPI的走勢大約是高於聯準會青睞的個人消費支出（PCE）價格指數約40個基點。

SGH Macro Advisors首席經濟學家杜伊（Tim Duy）表示：「市場參與者現在感覺到，通膨飆升的情況現在已經完全結束，現在有一些可能性是，隨著風險的天平正轉向就業一端，聯準會將低於其通膨目標。必須很認真地看待這些風險。」

聯準會 通膨

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