快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

高盛：全球同步降息美元受挫有限 歷史顯示反而走強

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛分析師說，全球主要央行若同步降息，對美元的衝擊將有限。 路透
高盛分析師說，全球主要央行若同步降息，對美元的衝擊將有限。 路透

高盛集團分析師在最近的報告中指出，美國聯準會（Fed）即將展開的降息，對美元造成的下行風險將有限，因為其他央行也在寬鬆貨幣。

高盛外匯分析師羅森伯格（Isabella Rosenberg）說，根據歷史，這種全球央行同步降息的周期裡，事實上通常伴隨著美元走強。這是她分析1995年以來的降息周期，加上已開發國家之間政策協同程度，所得到的結論。

她的報告提到，「如果大多數央行一起執行寬鬆政策，我們可以預期這將限制聯準會的寬鬆對美元造成的壓力」；「雖然市場預期聯準會更快轉向，但我們仍然認為，如果聯準會給予其他央行空間的話，其他央行的政策會比Fed更寬鬆」。

目前市場普遍預計美國聯準會下周將展開首次降息，加入歐洲央行、英國央行以及其他已經開始執行貨幣寬鬆政策經濟體的行列。

而隨著交易員為聯準會的降息預做準備，美元最近一直承壓。理論上，聯準會降息會削弱美元需求。但羅森伯格點出，如果聯準會與全球其他主要央行不同步，通常美元走軟或持平。然而，在大家同步降息的情況下，美國的利率保持相對較高，就將削弱賣出美元、到其他地方購買資產的動機。另外，如此協同式的降息，可能強化對全球經濟成長擔憂，進而提振具有避險資產地位的美元。

她強調，「在這種情況下，只使用單一變項來解釋美元表現，通常不會很成功」，「顯然，外匯市場的相對背景更重要得多」。

外匯 美國 聯準會

延伸閱讀

滙豐銀行第4季投資展望 全球不確定因素多 採四大優先投資策略

滙豐估美今年降息3碼 維持日圓年底148價位預測

回檔將跌破19662點？下殺勇敢買0050⋯怕股災搭配00878、00713、00915

美國經濟衰退？他看數據存疑 網曝「降息真正目的」

相關新聞

BMW因煞車問題召回150萬輛車 下修今年展望

BMW集團今天表示，因煞車問題正召回約150萬輛車，並下修今年展望後，這家德國豪華汽車製造商股價大跌

高盛：全球同步降息美元受挫有限 歷史顯示反而走強

高盛集團分析師在最近的報告中指出，美國聯準會（Fed）即將展開的降息，對美元造成的下行風險將有限，因為其他央行也在寬鬆貨...

3億美元辦無廠晶片公司…印度L&T今年將設計出產品 2027年起銷售

業務橫跨技術、重工、能源和營建的印度企業Larsen & Toubro計畫三年投入逾3億美元，創辦一家無晶圓廠的晶片製造...

巴菲特拋美銀持股…速度變慢但沒停 現握11％股權約值337億美元

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）對出售美國銀行（BofA，簡稱美銀）股票踩了煞車，但沒停下來，還在...

AI是吃電怪獸 甲骨文要靠三座小型核反應爐供電資料中心

甲骨文（Oracle）董事長兼共同創辦人艾里森說，甲骨文正在設計一座資料中心需要超過1 GW（GW即10億瓦）的電力，供...

日銀委員稱經濟前景符合預期就會升息 日圓升見141字頭

日本銀行（央行）政策委員會委員中川順子表示，只要經濟表現符合日銀預測，日銀將繼續調整貨幣政策的寬鬆程度。日圓兌美元聞聲一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。