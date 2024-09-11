高盛：全球同步降息美元受挫有限 歷史顯示反而走強

高盛集團分析師在最近的報告中指出，美國聯準會（Fed）即將展開的降息，對美元造成的下行風險將有限，因為其他央行也在寬鬆貨幣。

高盛外匯分析師羅森伯格（Isabella Rosenberg）說，根據歷史，這種全球央行同步降息的周期裡，事實上通常伴隨著美元走強。這是她分析1995年以來的降息周期，加上已開發國家之間政策協同程度，所得到的結論。

她的報告提到，「如果大多數央行一起執行寬鬆政策，我們可以預期這將限制聯準會的寬鬆對美元造成的壓力」；「雖然市場預期聯準會更快轉向，但我們仍然認為，如果聯準會給予其他央行空間的話，其他央行的政策會比Fed更寬鬆」。

目前市場普遍預計美國聯準會下周將展開首次降息，加入歐洲央行、英國央行以及其他已經開始執行貨幣寬鬆政策經濟體的行列。

而隨著交易員為聯準會的降息預做準備，美元最近一直承壓。理論上，聯準會降息會削弱美元需求。但羅森伯格點出，如果聯準會與全球其他主要央行不同步，通常美元走軟或持平。然而，在大家同步降息的情況下，美國的利率保持相對較高，就將削弱賣出美元、到其他地方購買資產的動機。另外，如此協同式的降息，可能強化對全球經濟成長擔憂，進而提振具有避險資產地位的美元。

她強調，「在這種情況下，只使用單一變項來解釋美元表現，通常不會很成功」，「顯然，外匯市場的相對背景更重要得多」。