3億美元辦無廠晶片公司…印度L&T今年將設計出產品 2027年起銷售

業務橫跨技術、重工、能源和營建的印度企業Larsen & Toubro計畫三年投入逾3億美元，創辦一家無晶圓廠的晶片製造商，只負責設計和銷售半導體，生產外包，以協助推動發展印度的半導體產業。

L&T Semiconductor Technologies的主管庫瑪（Sandeep Kumar）受訪表示，計劃今年底之前設計出15種產品，2027年起銷售。該公司目前有250名員工，大部分是晶片設計師，員工數今年底可能增加一倍。

與輝達（Nvidia）和超微（AMD）等領先的無晶圓廠晶片製造商相比，L&T的投資額並不大。 它的目標產品是電源晶片、無線射頻IC和混合訊號積體電路，而非人工智慧（AI）繪圖處理單元之類的領域。

庫瑪說：「我們挑中汽車、工業和能源等領域，因為這裡正經歷重大轉型，有競爭、成功，甚至市搶占市場的空間。」

他表示，L&T已申請政府提供晶片設計補助或獎勵，但不會向集團以外的公司尋求注資。

半導體已成為全球關鍵資源，尤其中美貿易戰可能推高晶片進口價格。美國、德國、日本和新加坡在內許多國家都在強化國內的晶片製造業，試圖確保從AI到電動車等技術所需要的元件供應。

印度總理莫迪領導的政府已制定100億美元計畫，以吸引晶片製造商與供應商前往投資。該計畫促成塔塔集團（Tata）在國內興建首座大型晶片廠、美商美光科技（Micron Technology）在莫迪家鄉古吉拉特邦設立耗資27.5億美元的組裝廠。阿達尼集團（Adani）則計劃與以色列合作夥伴合蓋晶片廠。