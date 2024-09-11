快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

BMW因煞車問題召回150萬輛車 下修今年展望

中央社／ 法蘭克福10日綜合外電報導
BMW因煞車問題召回約150萬輛車。 路透
BMW因煞車問題召回約150萬輛車。 路透

BMW集團今天表示，因煞車問題正召回約150萬輛車，並下修今年展望後，這家德國豪華汽車製造商股價大跌。

BMW集團表示，下半年營收將因此受到影響。BMW集團還包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）和Mini品牌。

BMW指出，截至9月底的季度財務影響將達到數以億計歐元。

對於因中國需求疲軟而受打擊的BMW集團以及整個德國汽車業而言，這是進一步的壞消息。福斯汽車（Volkswagen）上週才表示，正考慮採取史無前例的措施以關閉德國工廠。

BMW出問題的煞車系統由馬牌集團（Continental）提供，這家德國汽車供應商表示，如果發現問題，將更換有瑕疵的零件。

但馬牌集團還說，即使發現瑕疵，「煞車性能也不會受到影響，還是可以煞車」。

除了召回造成的影響，BMW集團還表示，「中國持續不振的需求正在影響銷售。儘管政府採取刺激措施，消費者信心依舊低迷。」

總部位於慕尼黑的BMW集團目前預估，今年交車量將略少於去年，先前預測為略有成長。

BMW集團未提供確切數字。2023年，BMW、勞斯萊斯和Mini等品牌交車量為256萬輛。

BMW集團股價在法蘭克福證券交易所（FrankfurtStock Exchange）收跌11%，馬牌集團股價下跌10.5%。

BMW 德國

延伸閱讀

BMW與Toyota 正式宣佈簽署技術合作　2028 預定推氫燃料電池新作！

汎德永業營收／8月35.7億元 持續看好交車熱潮

豐原BMW追撞大貨車 駕駛和女兒受傷送醫

BMW：「M5 車主幾乎不把車開上賽道。」

相關新聞

BMW因煞車問題召回150萬輛車 下修今年展望

BMW集團今天表示，因煞車問題正召回約150萬輛車，並下修今年展望後，這家德國豪華汽車製造商股價大跌

高盛：全球同步降息美元受挫有限 歷史顯示反而走強

高盛集團分析師在最近的報告中指出，美國聯準會（Fed）即將展開的降息，對美元造成的下行風險將有限，因為其他央行也在寬鬆貨...

3億美元辦無廠晶片公司…印度L&T今年將設計出產品 2027年起銷售

業務橫跨技術、重工、能源和營建的印度企業Larsen & Toubro計畫三年投入逾3億美元，創辦一家無晶圓廠的晶片製造...

巴菲特拋美銀持股…速度變慢但沒停 現握11％股權約值337億美元

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）對出售美國銀行（BofA，簡稱美銀）股票踩了煞車，但沒停下來，還在...

AI是吃電怪獸 甲骨文要靠三座小型核反應爐供電資料中心

甲骨文（Oracle）董事長兼共同創辦人艾里森說，甲骨文正在設計一座資料中心需要超過1 GW（GW即10億瓦）的電力，供...

日銀委員稱經濟前景符合預期就會升息 日圓升見141字頭

日本銀行（央行）政策委員會委員中川順子表示，只要經濟表現符合日銀預測，日銀將繼續調整貨幣政策的寬鬆程度。日圓兌美元聞聲一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。