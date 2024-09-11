BMW因煞車問題召回150萬輛車 下修今年展望
BMW集團今天表示，因煞車問題正召回約150萬輛車，並下修今年展望後，這家德國豪華汽車製造商股價大跌。
BMW集團表示，下半年營收將因此受到影響。BMW集團還包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）和Mini品牌。
BMW指出，截至9月底的季度財務影響將達到數以億計歐元。
對於因中國需求疲軟而受打擊的BMW集團以及整個德國汽車業而言，這是進一步的壞消息。福斯汽車（Volkswagen）上週才表示，正考慮採取史無前例的措施以關閉德國工廠。
BMW出問題的煞車系統由馬牌集團（Continental）提供，這家德國汽車供應商表示，如果發現問題，將更換有瑕疵的零件。
但馬牌集團還說，即使發現瑕疵，「煞車性能也不會受到影響，還是可以煞車」。
除了召回造成的影響，BMW集團還表示，「中國持續不振的需求正在影響銷售。儘管政府採取刺激措施，消費者信心依舊低迷。」
總部位於慕尼黑的BMW集團目前預估，今年交車量將略少於去年，先前預測為略有成長。
BMW集團未提供確切數字。2023年，BMW、勞斯萊斯和Mini等品牌交車量為256萬輛。
BMW集團股價在法蘭克福證券交易所（FrankfurtStock Exchange）收跌11%，馬牌集團股價下跌10.5%。
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