快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

巴菲特拋美銀持股…速度變慢但沒停 現握11％股權約值337億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特旗下投資公司波克夏在美國銀行（圖）的股價下跌後，減緩了拋售持股的速度，但沒停下來。路透
巴菲特旗下投資公司波克夏在美國銀行（圖）的股價下跌後，減緩了拋售持股的速度，但沒停下來。路透

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）對出售美國銀行（BofA，簡稱美銀）股票踩了煞車，但沒停下來，還在延續自7月中旬開始的拋售行為。

根據監管文件，巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）在截至周二的三天內拋售美國銀行的股票共獲利2.29億美元，平均成交價為每股39.3美元，這是他開始減持以來的最低價位。

新一輪出售比起前面八輪顯著放緩，根據通常會跨越三個交易日申報文件，波克夏每次拋售約進帳8.7億美元。

自從巴菲特大約兩個月前開始削減持股以來，波克夏已進帳近72億美元，而目前持股大約占美國銀行在外流通股票的逾11%，以周二收盤價39.28美元計算，價值約337億美元。

巴菲特 波克夏 美國

延伸閱讀

狄鶯曬全家旅遊照遭酸「丟臉」 護兒氣炸：到底傷害誰

他4原因不看好股市 喊話「現在買股遲早完蛋」被酸爆

股神巴菲特慶94歲大壽 曾自曝愛喝可樂及吃雞塊但有5個好習慣

巴菲特94歲大壽！曾自曝到死都要吃垃圾食物 長壽秘訣靠「這5招」

相關新聞

巴菲特拋美銀持股…速度變慢但沒停 現握11％股權約值337億美元

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）對出售美國銀行（BofA，簡稱美銀）股票踩了煞車，但沒停下來，還在...

AI是吃電怪獸 甲骨文要靠三座小型核反應爐供電資料中心

甲骨文（Oracle）董事長兼共同創辦人艾里森說，甲骨文正在設計一座資料中心需要超過1 GW（GW即10億瓦）的電力，供...

日銀委員稱經濟前景符合預期就會升息 日圓升見141字頭

日本銀行（央行）政策委員會委員中川順子表示，只要經濟表現符合日銀預測，日銀將繼續調整貨幣政策的寬鬆程度。日圓兌美元聞聲一...

繼電動車後 加拿大恐對中國電池和礦物進一步課稅

加拿大今天表示，近期可能針對中國電池、科技產品和關鍵礦物進口進一步課徵關稅

荷蘭政府：ASML須獲許可 才能維修特定賣給中國設備

荷蘭政府周二（10日）釐清，先進晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）如果要為先前已賣給中國大陸的部分機器提供維修零件或軟...

趕在年終購物季前 Sony發布史上最強大遊戲機PS5 Pro

Sony集團宣布將推出PlayStation 5升級款PS5 Pro，售價700美元（約新台幣2.25萬元），比標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。