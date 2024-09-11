巴菲特拋美銀持股…速度變慢但沒停 現握11％股權約值337億美元
有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）對出售美國銀行（BofA，簡稱美銀）股票踩了煞車，但沒停下來，還在延續自7月中旬開始的拋售行為。
根據監管文件，巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）在截至周二的三天內拋售美國銀行的股票共獲利2.29億美元，平均成交價為每股39.3美元，這是他開始減持以來的最低價位。
新一輪出售比起前面八輪顯著放緩，根據通常會跨越三個交易日申報文件，波克夏每次拋售約進帳8.7億美元。
自從巴菲特大約兩個月前開始削減持股以來，波克夏已進帳近72億美元，而目前持股大約占美國銀行在外流通股票的逾11%，以周二收盤價39.28美元計算，價值約337億美元。
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