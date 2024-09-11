AI是吃電怪獸 甲骨文要靠三座小型核反應爐供電資料中心
甲骨文（Oracle）董事長兼共同創辦人艾里森說，甲骨文正在設計一座資料中心需要超過1 GW（GW即10億瓦）的電力，供電來源會是三座小型模組化核能反應爐（SMR）。
艾里森是在周一公司的財報說明會上，向投資人宣布甲骨文這項計畫。由於人工智慧（AI）的電力需求變得相當瘋狂，甲骨文尋求新一代核能技術SMR，來確保電力供應。
艾里森表示，資料中心與電廠的地點已經找定，也已經獲得建造三座SMR的許可，但他沒有透露地點在哪裡。
SMR是一種新技術，號稱能夠快速部署，並提供可靠、無碳排的能源。資料中心、製造以及整體經濟更廣泛電氣化，都令用電需求愈來愈高。
通常SMR的發電量在300MW以內，大約是目前美國傳統核能反應爐的大約三分之一。核能發電業界如今逐漸同意，SMR在美國要商轉，至少要等到2030年代。
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