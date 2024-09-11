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日銀委員稱經濟前景符合預期就會升息 日圓升見141字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川的談話強化了日本央行的訊息，即如果條件合適，將進一步升息。路透
川的談話強化了日本央行的訊息，即如果條件合適，將進一步升息。路透

日本銀行（央行）政策委員會委員中川順子表示，只要經濟表現符合日銀預測，日銀將繼續調整貨幣政策的寬鬆程度。日圓兌美元聞聲一度勁升0.6%至141.51日圓。

中川周三在秋田市對當地商界領袖的演講中說：「如果日本經濟通膨前景得以實現，我認為貨幣寬鬆程度會有所調整。」她也說，「目前的實際利率水準極低」。

此言一出，日圓兌美元匯率升至141.51，是1月2日以來的最高價位。她還表示，即使銀行升息，金融狀況仍將保持寬鬆。

中川的談話強化了日本央行的訊息，即如果條件合適，將進一步升息，包括日銀總裁植田和男在內的日銀決策官員最近也表達了這一立場。

中川也表示，日銀需要關注物價上揚的風險，且實際利率處於非常低的水準。

日圓兌美元匯率自7月3日觸及161.95的數十年低點以來，一直處於升值趨勢。

不過，大多數經濟學家預料，日銀在本月20日的開會議將按兵不動，許多人預測日銀要等到12月或1月才會再升息。

日本經濟 貨幣 通膨

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