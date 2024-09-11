繼電動車後 加拿大恐對中國電池和礦物進一步課稅

加拿大今天表示，近期可能針對中國電池、科技產品和關鍵礦物進口進一步課徵關稅。

綜合法新社和路透社報導，加拿大公布對中國電動車課徵100%關稅、從10月1日起生效後，又宣布就上述擬議措施進行30天公眾諮詢。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在執政的自由黨（Liberal Party）於卑詩省（British Columbia）納奈摩（Nanaimo）開會之際舉行記者會表示：「今天，我宣布針對中國電池、電池零件、半導體、關鍵礦物和金屬，以及太陽能產品進口進行30天的公眾諮詢。」

在一項聲明中，方慧蘭辦公室指控中國在這些領域不公平競爭，「對加拿大勞工和企業構成威脅」。

聲明指出，這項「為因應中國不公平貿易行為而徵收潛在附加稅」的公眾諮詢，將徵求業界對附加稅的適用及生效時間的意見。

加拿大配合美國措施，於8月底宣布對中國電動車課徵關稅，試圖阻擋中國國家補助的車輛大量輸入北美。當時，渥太華也宣布對中國進口的鋼鋁製品徵收附加稅。

中國隨後指出，將對加拿大的進口油菜籽和化學產品展開反傾銷調查，明顯採取報復。

加拿大是全球最大的油菜籽生產國，油菜籽用於製造食用油、動物飼料和生質柴油，中國一向是加拿大油菜籽最大消費者之一。

北京已就電動車進口關稅向世界貿易組織（WTO）對加拿大提出申訴。

一名中國大使館發言人將加拿大的宣布，描述為「擴大其單邊保護主義的措施」，表示「中國強烈反對這樣的措施，將繼續採取堅決措施捍衛自身合法權益」。