荷蘭政府：ASML須獲許可 才能維修特定賣給中國設備

荷蘭政府周二（10日）釐清，先進晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）如果要為先前已賣給中國大陸的部分機器提供維修零件或軟體更新，必須先拿到許可證。適用維修採許可制的機器設備，是那些現在已被改列為出口管制的機種。

外界搞不清楚政府是不是針對艾司摩爾新增維修限制，荷蘭政府因而特別追加說明。外交部發出新聞稿解釋：「需要取得許可、被審查的服務，包括零件、軟體以及為特別為該設備開發的技術。」當局表示，截至上周五（6日），要提供維修前必須申請許可的機種，擴及到1980di和1970di。

艾司摩爾上周五已說，這樣的改變不會影響到公司的獲利，但拒絕做更多評論。

荷蘭政府順應美國請求，6日在國家管控出口的清單上，增加了艾司摩爾的1980di和1970di兩種晶片製造設備機型。中國大陸對此表達抗議，呼籲應該保護中國與荷蘭的企業，抵抗美國主導的出口管制。

艾司摩爾所生產的微影設備，獨霸晶片先進製程市場。公司所在的荷蘭，政府自去年起開始第一波的限制，迫使艾司爾通知中國大陸的客戶，今年元旦以後，不必期待可以進口該公司最高階的深紫外光（DUV）微影設備。

艾司摩爾執行長傅凱4日在紐約出席活動時，說他預期美國政府會持續推動更多的限制，管控艾司摩爾對中國大陸的產品出口。他相信，「這是兩黨都支持的事，所以我想，無論11月發生什麼狀況，這些都會保持下去」。