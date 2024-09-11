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趕在年終購物季前 Sony發布史上最強大遊戲機PS5 Pro

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
PS5 Pro Playstation 網誌
PS5 Pro Playstation 網誌

Sony集團宣布將推出PlayStation 5升級款PS5 Pro，售價700美元（約新台幣2.25萬元），比標準版貴了200美元，將於11月7日上市，搶占年終購物季商機。

這款高階遊戲機可讓使PS 5的遊戲在更高解析度和更高幀率下運行，無需在不同模式間切換。

這款主機的首席設計Mark Cerny在一段影片介紹中表示，PS5 5 Pro的渲染速度將比標準版快45%。他說：「簡單來說，這是我們有史以來最強大的遊戲機。」

Sony看好這次升級有助於推動PS5的銷量，PS5自2020年發布以來已賣出超過5900萬台，但略為落後於前身PS4。不過，價格不菲可能影響買氣。

PS5 Pro沒有光碟機，這反映遊戲產業現今的趨勢，消費者逐漸從實體媒體轉向線上服務。不過，光碟機可以另外購買。

在一則網誌中中，Sony表示新主機將提升舊遊戲的性能，並且「多款遊戲將透過免費軟體更新來利用PS5 Pro的功能」，包括《霍格華茲的傳承》、《最終幻想 VII 重生》和《蜘蛛人 2》。

PS5 Sony 售價 消費者

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