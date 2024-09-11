油價重摔3％！布蘭特原油跌破70美元 供過於求疑慮擴大

國際油價周二（10日）重挫，布蘭特油價跌破每桶70美元關卡，是兩年多來首見，此前石油輸出國組織（OPEC）下調今年和2025年的需求預測，蓋過了熱帶風暴弗朗辛在美國煉油區衝擊供應的影響。；金價微升，投資人在等待分別於周三和周四公布的美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據。

油價重挫超過3%至4%

布蘭特原油11月期貨10日收盤大跌2.65美元，跌幅3.69%，結算價報每桶69.19美元；美國西德州原油10月期貨收跌2.96美元，跌幅4.31%，結算價報每桶65.75美元。兩大原油期貨都跌至2021年12月來最低

周二，OPEC發表的每月報告指出，2024年世界石油需求將增長每日203萬桶，低於上個月預測的增長每日211萬桶。

OPEC還將2025年全球需求增長預期從每日178萬桶下調至每日174萬桶。全球需求前景疲軟和石油供應過剩的預期導致油價下滑。

不過，美國能源資訊局（EIA）周二表示，今年全球石油需求將再創紀錄新高，但產量增長將低於此前的預測。EIA表示，預期今年全球石油需求平均約為每日1.031億桶，比之前預測的每日1.029億桶高出約20萬桶。

油價在EIA預測發布後仍承壓，反應市場持續擔心中國大陸的需求。周二公布的數據顯示，中國8月出口增速為近一年半以來最快，但進口卻因國內需求低迷而令人失望。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「買家缺乏逢低買進的信心，有限的消息就導致價格出現氣穴式下跌，因此油價一直難以找到底部」，「來自中國的數據依然低迷不振」。

同時間，美國安全和環境執法局周二表示，熱帶風暴弗朗辛（Francine）橫掃墨西哥灣，導致運營商關閉了約四分之一的沿海原油產能。

金價堅穩在2,500美元之上

現貨黃金價格10日收盤上漲0.4%，至每英兩2,516.73美元。美國黃金期貨收高0.4%，結算價報2,543.1美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「金價陷於一個極度狹窄的區間，等待下一個催化劑的到來，很可能是今晚的美國總統候選人辯論和明天的通膨數據。」

投資人將密切關注周三的美國CPI和周四的PPI數據。路透調查顯示，預期美國8月CPI月比將上揚0.2%，與上月漲幅持平。

CME FedWatch Tool顯示，目前市場認為聯準會在9月18日降息1碼的機率為67%，降息2碼的可能性為 33%。

現貨白銀下跌 0.3%，至每英兩28.26美元。白金上漲0.2%，至939.71美元、鈀金漲2.1%至966.55美元。