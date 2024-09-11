美元和日圓在避險交易走強 市場緊盯美大選辯論

受到美國總統大選候選人辯論前的避險交易影響，美元指數和日圓周二雙雙走高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至 101.630，連續三個交易日走高。歐元兌美元跌0.1%至1.1023；英鎊兌美元升值不到0.1%至1.3080。

美國總統大選辯論將於台北時間9點登場，投資人關注稅收計畫和關稅等關鍵議題。周三的美國消費者物價指數數據也是關注焦點，預計美國8月消費者價格指數年增2.5%。

東方匯理銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov說：「事實上，儘管對聯準會降息的押注可能繼續令美元承壓，但經濟衰退疑慮引發的市場避險情緒應該會支撐美元兌風險相關貨幣。」

日圓兌美元一度升值0.7%至142.20。彭博引述知情人士報導，日本央行官員認為，下周舉行會議時幾乎沒有必要調高基準利率，因為他們仍在關注金融市場揮之不去的震盪，以及7月升息的影響。

Brown Brothers Harriman市場策略全球主管Win Thin說：「感覺避險衝動正在市場中蔓延。美元、日圓和瑞郎表現出色，而對成長敏感的主要貨幣和新興市場貨幣表現不佳。」

美元兌瑞郎貶值0.3%至0.8468。