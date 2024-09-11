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瑞銀策略師：標普500一個月內可能下跌至少10％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
有分析師估美股標普500指數，月內會跌至少10%。 路透
有分析師估美股標普500指數，月內會跌至少10%。 路透

瑞銀（UBS）的美國股票衍生品策略負責人表示，標普500指數預期將在一個月內從峰值至少下跌10%。

Rebecca Cheong周二（10日）在給客戶的報告中寫道，「我戰術性地看空未來兩個月」，「一旦陸續將發布的經濟數據稍有令人失望之處，就可能引發大規模回撤」。

她建議投資者購買ETF的尾部避險以防止損失，並將iShares安碩羅素2000 ETF（代碼IWM）、金融精選行業SPDR基金（代碼XLF US）和iShares安碩iBoxx高收益公司債券ETF（代碼HYG）列為首選。

Cheong表示，她的觀點反映了市場上愈來愈強烈的悲觀情緒，不過，這並不是一個長期的預測。 她說：「在沒有新聞事件的情況下，市場可能會延續溫和的拋售趨勢。」

最近幾周美國股市一直走勢動盪，交易員對美國經濟降溫速度快於預期的跡象越來越緊張。目前，標普500指數從8月下旬的高點下跌了約3%。

其他策略師也有類似心態，同樣對近期前景謹慎以對。例如高盛集團的Christian Mueller-Glissmann。他在周一所做的一份報告中表示，儘管他認為標普500指數不太可能陷入熊市，直到年底，經風險調整後的股市投資報酬將會下降。

他說：「鑑於股票估值很高、宏觀動能喜憂參半以及政策不確定性上升，股市具有進一步下跌的風險。」

指數 標普 美國

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