黃仁勳今晚開講 NVIDIA能否反彈要看Blackwell出貨進展

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預定美西時間周三（11日）上午在一場活動中發表談話，現在備感緊張的輝達投資人急切想知道該公司最新晶片產品Blackwell最新進展，期望聽到利多消息，能為輝達股價止跌。

距離輝達發表新一代處理器Blackwell已經六個月之久，但工程問題使得這款產品可能延後推出。雖然黃仁勳上月在財報會議中試圖安撫市場，表明Blackwell產品即將帶來營收，但一些投資人仍希望知悉更多細節。自從財報會議以來，輝達股價已重挫13%。

根據彭博資訊報導，黃仁勳周三將在舊金山舉行的一場高盛會議上發表談話，屆時有關Blackwell的問題將成為關注重點。他預定在美西時間早上7時20分（台灣時間周三晚上10時20分）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）對談。

輝達股價10日收盤上漲1.53%至每股108.10美元，盤後小跌0.3%。

Zacks投資管理公司客戶投資組合經理莫伯利表示：「沒人喜歡延後。這是投資者關注的那些小插曲之一。」

由於缺乏其他利多因素推升股價，再加上整個科技業普遍疑慮環伺，Blackwell產品遇阻，加劇對輝達這家AI寵兒漲幅過大、過快的擔憂。

莫伯利說，雖然輝達在管理預期方面已經做得很好，但「他們或許還可以在溝通上做得更好，尤其是在Blackwell問題上。」

美國銀行分析師也有類似看法，他們上周在研究報告中寫道，有關Blackwell出貨準備情況的細節，是推動輝達股價反彈的關鍵基本面催化劑。

輝達先前坦承Blackwell遭遇生產問題，但已經修改設計，同時表示預期這款產品會為截至明年1月31日止的第4季度帶來「數十億美元」營收。

莫伯利表示，如果事情進展順利，輝達能夠按規劃的時程出貨，那麼股價就不會像近幾個月表現般劇烈波動。

他說，輝達表示2025年初進展會加速，「如果他們能清楚溝通一切都還按部就班，生產不會有任何進一步延後，他們就能平息一些短期疑慮。」

但如果Blackwell面臨更多延後或問題，那對股價將造成壓力，尤其是輝達還面臨美國司法部反托辣斯調查的相關風險。

Huntington National Bank投資組合經理人Randy Hare也同意輝達股價短期面臨壓力，可能走低，但對於相信AI長期潛力的投資人而言，卻是個加碼布局的好時機。他說：「我們可能正處於中期周期修正的階段，而我認為，相信這是市場最佳成長領域的人，將獲得良機，他們將再度把資金投入。」