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台積電ADR小跌0.2％ 費半上漲1.2％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（10日）小跌0.2%，收在162.43美元，較台北交易溢價15.7%。費城半導體指數上漲1.2%，輝達（NVIDIA）上漲1.5%。

台積電（2330）周二盤後公布2024年8月營收較上月減少2.4%，較去年同期增加33.0%，大致符合市場預期。7月營收創下單月歷史新高。

美國股市標普500指數周二在科技股帶動下震盪收高，對經濟成長放緩的疑慮抑制了漲幅；道瓊工業指數下跌，因銀行股發出本季業績預警後下挫，能源股則隨油價大跌。

道瓊工業指數下跌92.63點，跌幅0.2%，收在40,736.96點；標普500指數上漲24.47點，漲幅0.5%，至5,495.52點；那斯達克綜合指數上漲141.28點，漲幅0.8%，至17,025.88點。

台灣加權股價指數周二下挫80.36點，收在21,064.08點，台積電漲0.6%，收在904.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.06 +1.09 144.50 3.16

中華電 CHT 125.08 +0.26 124.00 0.87

台積電 TSM 1,045.89 -0.22 904.00 +15.70

聯電 UMC 53.89 -0.71 53.30 1.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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